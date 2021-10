Cobolliparla a L'Interista: "​Non vincere sarebbe dura per entrambe, anche se ci potrebbe essere il tempo per recuperare.Quella che domani perderà dunque si troverà in una situazione non facile a livello di immagine riprodotta dalla stampa. Ci sarebbe quindi un effetto su giocatori e tifosi. L'Italia è così, critica in pochissimo tempo una squadra, mentre in altri paesi capita di sentir applaudire dopo una sconfitta".