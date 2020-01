Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha parlato a Radio Punto Nuovo del momento dei bianconeri: "Se la Juventus vince la Champions festeggerò, come festeggiò Moratti per uno scudetto vinto immeritatamente dall'Inter. Napoli? Mi fa paura e mi fa paura la bellezza del calcio. Ho visto gli highlights, ha fatto una partita gagliarda e messo in campo gli attributi e da ciò si vede la bellezza del calcio. Chi avrebbe mai detto che la Spal potesse vincere contro l'Atalanta? Chi avrebbe mai detto che la Lazio dopo una serie di vittorie lasciasse le ossa al San Paolo? Proprio perché il calcio è così piace a tutti. Adesso il Napoli sta entrando in una serie in cui i giocatori prendono condizione di loro stessi e vogliono fare qualcosa. La partita di Napoli-Juventus, con Sarri al San Paolo, sarà molto particolare. Si vedrà la forza caratteriale dei campioni che, da un punto di vista tecnico, ci sono".