Anche questa stagione sta per giungere al termine, ma la possibilità che questa possa non cessare veramente nel giro dei prossimi due giorni è ancora da tenere in considerazione in casa Juve. In virtù di quanto potrebbe decidere l'Uefa, infatti, in merito alla partecipazione delle prossime competizione europee alle quali i bianconeri si qualificheranno. Su questo e su molti altri argomenti si è espresso l'ex presidente bianconero, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Tralasciando i 10 punti di penalizzazione. Se la Juve avesse vinto tutte e 3 le gare sarebbe entrata in Champions, ma ora deve giocarsi l'accesso all'Europa League nell'ultima giornata contro l'Udinese. La mia delusione di tifoso nasce dal 4-1 contro l'Empoli e dall'1-0 contro il Milan, perchè prima di quelle due gare la Juve si è comportanta in maniera accettabile nonostante la situazione in cui si trovasse'., non è corretto., non si può poi procedere a giudizi sportivi in corso di campionato, perchè la Juve ha pagato, ma hanno pagato anche le altre squadre e questo è un fatto che psicologicamente non può non aver influito sul cammino della Juve'.'Io sono. Penso che il presidente Ferrero, che conosco molto bene, ha preso una decisione giusta. Ogni decisione ha sempre una controparte che critica, ma il cda e Ferrero hanno optato per iniziare il campionato prossimo esenti da eventuali penalizzazioni, con una nuova Juve e con dei giocatori diversi.Penso che il buon senso di Ferrero debba prevalere su quelli che sono i desideri dei tifosi, che vanno comunque rispettati'.'Questo è un tema importante. Ho letto un articolo odierno della Gazzetta, dove fa un punto generale su quello che è la situazione della Juve nel caso Superlega e sul fatto che la Uefa si deve pronunciare al massimo entro agosto, per via dei calendari. In quel caso la Uefa dovrà dire se i bianconeri verranno penalizzati.. Poi c'è da valutare la decisione della Corte Europea, dove è possibile che venga giudicato un fenomeno, tipo la Superlega, magari non quella ideata inizialmente, e chepossa mirare ad andare avanti. Questo sconvolgerebbe la Champions, i campionati internazionali e tutto ciò che ne consegue.'Io ho sempre avuto stima e simpatia nei suoi confronti, tra l'altro non lo conosco. Non ha mai rivendicato rigori, falli, a differenza di molti altri allenatori. Detto questo però,, è riuscita poi a portare a casa dei risultati ma nel finale di stagione si è persa. La legge del calcio in Italia penalizza gli allenatori, capisco che Allegri in questo momento sia in discussione e sulla bocca di quasi tutti i tifosi. Nel caso in cui venisse sostituito, con un esborso pesante, io vedrei una Juve del tutto rinnovata, con un(sicuramente non Guardiola) e che sappia gestire il gruppo. La Juve però deve anche risanare un bilancio di circa 200 milioni di perdita e bisogna quantomeno pareggiare l'utile per non andare a perdere. Vedo una Juve giovane, nuova e che ha un settore giovanile che genera sempre nuovi talenti, da qui potranno attingere molto e bisogna ripartire anche da qui. Se fosse possibile anche mettere qualche italiano in più, perchè quando leggo che il calcio italiano è fantastico, che è arrivato in fondo all'Europa, bisogna sempre considerare che è stato fatto con presidenti stranieri e calciatori prevalentemnte di altre nazioni, che cavolo di calcio italiano eh?'.'Amauri venne pagato 24 milioni.aveva bisogno di allenamenti intensivi per mantenersi in forma e probabilmente a Palermo ci riusciva, ma alla Juve no. Vlahovic è diverso, è stato preso per arrivare tra le prime 4 e alla fine la Juve entrò in Champions. Però qualcosa è successo, perchè ha avuto dei problemi fisici e sta sicuramente meglio rispetto a come stava Amauri., ma se fossi alla Juve lo terrei, perchè se va in un'altra squadra e fa 30 gol dopo ti mangi i gomiti. Va anche detto che se è necessario bisogna vendere, quelli che sono meglio vendibili devono essere ceduti.'Questa è una domanda che mi fanno in tanti., nella divisione dei compiti tra me e Blanc, avevamo uguali poteri. Io come delega principale avevo quella della comunicazione e dei rapporti con la Lega, lui quella dell'area tecnica., si trattava di spendere meno, però chi più spende meglio spende. SicuramenteOra a livello societarioe mi auguro di trovarlo alla Juve un giorno. Aldilà dell'amicizia che ho con il presidente Ferrero, che era nel nostro cda ai tempi,'.