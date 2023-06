L'ex presidente della Juve, Gianni Cobolli Gigli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Cusano Italia Tv, dove ha parlato anche di Andrea Agnelli.'Un errore della società è stato quello di scegliere come presidente Agnelli. La Juventus di oggi si è trovata in una situazione molto più complicata rispetto a quella che ho gestito io. La Juventus che trovammo io e Jean-Claude Blanc era la Juventus dei grandi campioni. Non era facile, ma coloro che rimasero, consci di ripartire dalla serie B, si sono ripresi presto e, con amore per la squadra, hanno compiuto imprese come quella di vincere il campionato'.