L'ex presidente dellaGiovanniè intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, dicendo la sua anche sulche vede indagato il club bianconero. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, raccolte da ilsognonelcuore.com. "Bisognerà vedere che cosa succederà tra una settimana o due. Le plusvalenze sono sempre esistite: sane o non sane che fossero. Io non posso sapere cosa abbia fatto la Juventus in questo senso, certamente devo dire che l'acquisto dimi sembra sia avvenuto per un valore troppo alto, stessa cosa per la cessione dial. Sappiamo che però nel calcio non esiste un metro per valutare scientificamente un calciatore, non è un immobile o una macchina. Il discorso va generalizzato anche ad altre squadre, non soltanto la Juve e non soltanto nel calcio italiano".