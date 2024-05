Per quanto riguarda l'attacco, come riferisce calciomercato.com, l’idea della Juventus è quella di aggiungere Zirkzee – complici anche le possibili cessioni di Kean, in scadenza 2025, e di Milik - a Vlahovic, sfruttando anche l’eventuale addio di Massimiliano Allegri a fine stagione e il pressing nei confronti di Thiago Motta (con il quale è già presente un’intesa di massima). L’arrivo del tecnico italo-brasiliano sarebbe una carta in più da giocarsi per arrivare all’olandese. Zirkzee rimane nel mirino, il piano della dirigenza bianconera è in fase di studio. Ma se la Juventus rimane in prima fila su Zirkzee, il Milan continua a essere in pole position.