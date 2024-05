Juventus-Zirkzee: il piano del club

Se l'Inter si allontana da Joshua Zirkzee, non si può dire lo stesso della Juventus. Anzi, dopo i primi contatti esplorativi delle ultime settimane, il club piemontese è sempre più intenzionato a provarci seriamente per l'attaccante del Bologna, con una strategia precisa.La Juventus vorrebbe attendere, evitando un’asta di mercato, che il Bayern Monaco usufruisca della clausola di riacquisto (da 40 milioni), per poi cominciare una trattativa con i bavaresi, complici anche gli ottimi rapporti tra le due società (come dimostrato dall’affare De Ligt, in primis). Questo quanto riferisce calciomercato.com.