Zirzkee è da Milan e Juventus? Questa la domanda provocatoria su calciomercato.com. Zirkzee, si legge, all'alba della 33esima giornata che vedrà lo scontro diretto per il quarto posto tra la Roma e gli emiliani, avrà tagliato il traguardo dei due mesi senza gol su azione, uno e mezzo senza gol in assoluto. L'ultimo gol su azione, l'ex Anderlecht lo ha trovato proprio a Roma, in casa della Lazio il 18 febbraio, quando ha deciso la partita su assist dalla sinistra di Kristiansen. L'ultimo gol contando i rigori invece risale al 3 marzo in casa dell'Atalanta. L'olandese dà sempre l'idea di poter inventare qualcosa, non è mai fuori dalla partita, ma se lo immaginiamo in una big l'anno prossimo è facile pensare che un periodo così esteso di assenza della rete, il metro universale per ogni numero 9 che si rispetti ai massimi livelli, potrebbe costargli una massa notevole di critiche.