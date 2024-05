Su Joshua Zirkzee non manca l'interesse dei grandi club. In Italia in particolare Juventus e Milan sono le squadre che non hanno mollato la pista che porta all'attaccante del Bologna. Come riferisce calciomercato.com il Milan può sfruttare a proprio favore il fattore "tempo". Infatti i rossoneri possono spendere subito il budget a disposizione, a differenza dei bianconeri. I quali, prima di potersi muovere su un nuovo attaccante in entrata, devono lavorare sul mercato in uscita. In questo senso, oltre a cercare una nuova sistemazione ad almeno uno tra Moise Kean e Arkadiusz Milik, la cessione eccellente può arrivare dalla coppia titolare di quest'anno composta da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Zirkzee, ricordiamo, ha una clausola da 40 milioni di euro.