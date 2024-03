Fino a qui l'avventura di Nicolò Zaniolo all'Aston Villa è stata deludente. Ieri è subentrato nel secondo tempo della gara al 58esimo al posto di Lenglet e col risultato di svantaggio per 2-0, ma il suo impatto, riferisce calciomercato.com, è stato ampiamente negativo al punto da scatenare la rivolta dei tifosi che si sono scagliati contro di lui con accuse del tipo: "È un disastro", "È troppo molle" e chiudendo con un secco "Rimandiamolo in Turchia". Così come successo la scorsa estate il Galatasary, club che detiene il cartellino di Zaniolo, aspettano offerte da non meno di 20 milioni per lui anche in prestito con diritto, meglio obbligo, di riscatto. In Italia lo hanno seguito e trattato a lungo Juventus, Milan, Lazio e Fiorentina. A queste condizioni potrebbe essere un'occasione.