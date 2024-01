Il secondo gol con la Juve di Kenan Yildiz è forse ancora più bello del primo messo a segno contro il Frosinone. Il classe 2005 ha nuovamente illuminato con il suo talento, che sempre di più attira l'attenzione sul mercato. Diversi top club europei si sono accorti di che razza di gioiellino è cresciuto nella Under 23 bianconera e si sono informati: Arsenal, Borussia Dortmund, Lipsia e Liverpool. In questo momento, però, Giuntoli ha tutte le ragioni per alzare mura difficilmente valicabili per chiunque, riferisce calciomercato.com. Yildiz tra l'altro ha rinnovato pochi mesi fa fino al 2027.