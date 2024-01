Futuro Yildiz, è incedibile

Yildiz rinnoverà?

Se l'assenza di, out anche contro l'Empoli, non si fa per il momento sentire, il merito è di Kenan Yildiz, destinato a partire ancora una volta da titolare nel match odierno con i toscani. Chiesa può recuperare con calma dai problemi al ginocchio che lo tormentano. Dalla partita a Frosinone, Yildiz si è preso il posto da seconda punta per non lasciarlo più. Almeno finché Chiesa non sarà di nuovo in condizione di tornare titolare. Questo è il presente per Yildiz, un ruolo chiave nella Juve che sogna lo scudetto. E il futuro?Yildiz il gioiello di maggior valore da dover trattenere a ogni costo, attorno al quale costruire l'intero progetto futuro. A costo anche di sacrificare altri talenti bianconeri comechiamato a valutare ogni offerta superiore ai 30-35 milioni giunta o che giungerà alla Continassa. Il classe 2005 turco invece no, per ora è incedibile: tutta Europa avvisata, da Liverpool e Barcellona in poi.Per quanto riguarda il futuro, semmai, i discorsi tra Yildiz e lasono quelli per un nuovo rinnovo di contratto. Quello siglato a inizio stagione, riferisce calciomercato.com, era un accordo ponte e figlio della promozione in pianta stabile in prima squadra, i parametri stanno già cambiando inevitabilmente e nei prossimi mesi si arriverà a un contratto nuovo di zecca. Con estensione temporale fino al 30 giugno 2029, con aumento dell'ingaggio ben oltre il muro del milione netto a stagione con premi a crescere.