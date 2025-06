CM - Yeremay non andrà al Como: lo segue la Juventus, cosa filtra

Getty Images

Il mercato della Juventus passerà da diversi nomi. Come annunciato dal dg Comolli, verranno inserite due figure rispettivamente per i ruoli di direttore sportivo e direttore tecnico, ma non solo. Oltre ai discorsi sui rinnovi, che si stanno intensificando per più giocatori oltre all'allenatore Igor Tudor, la Juve lavora anche sul fronte entrate, valutando diversi nomi.



Uno di questi è Yeremay Hernandez, attaccante esterno che milita nel Deportivo La Coruña. Il classe 2002 era seguito fortemente dal Como, ma ha ribadito la volontà di rimanere in Spagna. Il suo, però, è uno dei profili più interessanti nel panorama europeo e il club di Fabregas non è stato l'unico a mettere Yeremay nel suo mirino.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, anche la Juventus e il Napoli stanno seguendo l'attaccante spagnolo. Sulle sue tracce c'è anche lo Strasburgo, dunque Yeremay resterà uno dei giocatori più seguiti per la prossima sessione di mercato.