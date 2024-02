RINNOVO SZCZESNY, COSA SUCCEDE?

Wojciechè miracoloso. Tiene la Juventus a galla con due interventi incredibili: prima quello su Nicolò Barella con i piedi, successivamente quello a mani aperte su Marko Arnautovic. Se il risultato finale del derby d'Italia è quello di 1-0 grandi meriti vanno dati al portiere polacco della Juventus che senza ombra di dubbio è stato il migliore in campo. Un anno fa, come riferisce Calciomercato.com, è scattato il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2025.

Il contratto fino al 2025 è quasi un rinnovo a vita, il polacco classe 1990 ha più volte dichiarato di non voler giocare a lungo e soprattutto di non ambire a particolari esperienze. Certamente è però troppo presto per pensare al ritiro ora. Il suo ingaggio però è molto elevato: quasi 15 milioni lordi, certamente un nodo da sciogliere. Una volontà però sempre essere comune: quella di proseguire insieme o almeno di provarci. Magari non ora, magari a fine stagione. Certo è che a questo Szczesny non è facile rinunciare, anzi, sembra quasi impossibile. Quella del polacco sembra essere la sua miglior stagione.