Juve, Vlahovic rinnoverà?

. Adesso che il suo panorama allasi è completamente ribaltato, Dusantornerà presto al centro dei discorsi del club bianconero anche in chiave mercato, come raccontano i colleghi di CM. L'attaccante classe 2000, infatti, è in scadenza nel, una data non vicina ma neanche troppo lontana, che ha spinto i dirigenti della Continassa a intavolare le prime trattative per ilgià nel periodo precedente il Natale. Gli incontri si sono poi fermati, con la promessa di rivedersi a febbraio-marzo come per Federico"Sarà da valutare attentamente la volontà e il progetto della Juventus", scrive Calciomercato.com. "Il club bianconero deciderà di puntare su Vlahovic al 100% per il futuro, andando ad aumentare la durata e limando l'ingaggio del giocatore (che supererà i 12 milioni nel 2025/26), oppure, in estate, lo considererà ancora un elemento da poter mettere sul mercato?". È il momento di decidere quale strada prendere. Il resto verrà di conseguenza.

