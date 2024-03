RIVOLUZIONE A CNETROCAMPO



DANILO E CAMBIASO

Domani alle 18 laospiterà l’Atalanta all’Allianz Stadium, in un match che avrà un significato importante in vista di quella che la lotta per un posto in Champions. Il vantaggio dei bianconeri dalla Dea è di 11 punti, quindi anche in caso di mancata vittoria, il distacco resterebbe ampio, ma è chiaro che inizierebbe a suonare un campanello d’allarme in vista di quello che sarà il finale di stagione.Ci sono ancora moltilegati alla formazione per Max Allegri, che deve ancora capire su chi potrà fare affidamento. Gli infortuni ditengono ancora in apprensione l’intero ambiente, con quest’ultimo che è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e che sembra potercela fare per la sfida contro l’Atalanta. Difficile, invece, che venga recuperato Adrien Rabiot. Conti alla mano, dunque, gli unici di ruolo sicuri essere a disposizione sono: LNon è da escludere però che nel terzetto possa finirci uno tra, già provati entrambi in quella zona di campo. Il brasiliano potrebbe avanzare al centro del centrocampo, come già avvenuto in passato, mentre l’ex terzino del Bologna potrebbe agire da mezzala. E’ chiaro che al momento si tratta solo un’ipotesi, con la speranza di poter avere Mckennie senza dover stravolgere nulla.