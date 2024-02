IL PROGETTO DELLA JUVE



LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

Gli arrivi di Carlos Alcaraz e di Tiago Djalò hanno acceso l'entusiasmo tra i tifosi juventini, che hanno visto arrivare i primi colpi dell'era Giuntoli dopo l'acquisto di Weah nella scorsa estate. Questi però non sono gli unici nomi nuovi che arrichirranno la rosa di Allegri, perchè in casasi può ritenere un giocatore bianconero anche, giocatore in forza al Buducnost Podgorica.Si tratta di un classe 2006, sul quale c'erano gli occhi di club altisonanti, come: Manchester City e Tottenham, oltre al Bologna di Thiago Motta. Giuntoli ha deciso di giocare di anticipo ed è riuscito a convincere Adzic e il suo entourage. Ora si attende solo la firma sul contratto prima di annunciatre l'ufficialità dell'operazione, che però, non potrà avvenire prima del 12 maggio prossimo, quando compirà 18 anni. Salvo colpi di scena, dunque, AdzicNel frattempo., il giocatore ha già avuto modo di visitare Torino ed ha anche assistito alla sfida dello Stadium tra la Juve e il Sassuolo. Il prossimo passo è quello di vederlo nuovamente nel capoluogo piemontese a stretto giro di posta, con la Vecchia Signora che avrebbe definito i dettagli, poiindividuali e di squadra.