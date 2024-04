Il derby della Mole si avvicina e l'attenzione è alta su Gleison, il quale ha giocato un ruolo significativo in entrambe le squadre, alimentando la rivalità storica tra Torino e Juventus. Il brasiliano, passando dai granata ai bianconeri, ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi, ma ha sempre espresso il desiderio di crescere e migliorarsi professionalmente.La sua esperienza nei derby è stata impressionante, avendo vinto tutte e tre le partite finora con la Juventus e dimostrandosi un elemento chiave con anche una rete decisiva nella sfida del 28 febbraio 2023.Tuttavia, nonostante il suo contratto con lain vigore fino al 2028, il suo futuro resta incerto. Ilsembra essere interessato al suo talento, considerando le difficoltà difensive che hanno incontrato durante la stagione. La clausola di rescissione, compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro, potrebbe essere attivata solo a partire dal 2025, ma ciò non esclude la possibilità di una sua partenza.Quindi, mentre Bremer si prepara per l'ultimo derby, resta da vedere se questa sarà davvero la sua ultima partita in bianconero o se il suo futuro potrebbe portarlo altrove.