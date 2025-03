CM - Tonali alla Juventus, Douglas Luiz al Newcastle: chi ci guadagna?

Getty Images



Tonali alla Juventus, Douglas Luiz al Newcastle: operazione possibile?

Da tempo si rincorrono le voci sull'interesse della. Le parole di Marianna Meccacci, la manager dell'agenzia GR Sports Agency, che cura gli interessi del giocatore, ha ammesso che Tonali tornerà in Italia, senza però specificare quando. Ecco, ma esiste davvero la possibilità che la Juventus ci provi concretamente per l'ex Milan?Insieme al nome di Tonali, in ottica. E il motivo è legato all'interesse che il brasiliano suscita in Premier League, tra cui appunto il Newcastle. L'inserimento nell'operazione del brasiliano faciliterebbe la trattativa a livello di costi.

Al momento comunque, come scrive calciomercato.com, "l'incrocio tra Tonali e Douglas Luiz è solo una suggestione di mercato. Ma le grandi operazioni spesso nascono così: da una coincidenza, da una necessità, da un'idea che si fa sempre più concreta con il passare delle settimane. La Juventus osserva, attende, valuta. Se Tonali fosse davvero un'opzione, non si tratterebbe solo di una scelta tecnica, ma di un ritorno a una filosofia ben precisa: quella di un calcio che fa della solidità e dell'intelligenza tattica i suoi pilastri. E Douglas Luiz? Se davvero l'Inghilterra fosse la sua prossima destinazione, Torino sarebbe solo una tappa intermedia. Un viaggio breve, forse, ma comunque intenso. Perché nel calcio, come nella vita, ogni strada porta con sé qualcosa da ricordare".