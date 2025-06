CM - Tomori, la Juventus ci pensa ancora: cosa filtra

Tomori-Juventus, la situazione

Il Mondiale per Club rappresenterà un vero e proprio banco di prova per la difesa della Juventus . I bianconeri hanno completato di recente il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan, ma dovranno affrontare la competizione statunitense senza due pedine importanti come Gleison Bremer - aggregato alla squadra, ma sostanzialmente solo per iniziare a riprendere contatto con il campo - e Juan Cabal. Una situazione che impone risposte immediate, anche di fronte alle voci di mercato che coinvolgono Federico Gatti e Lloyd Kelly, entrambi possibili partenti.In parallelo, quindi, la dirigenza continua a lavorare alla ricerca di un difensore centrale con caratteristiche precise: rapido, fisico e in grado di colmare il vuoto lasciato da Renato Veiga, già tornato al Chelsea che però non lo ha convocato per il Mondiale. In questo contesto, secondo Calciomercato.com, non si è mai realmente spento l’interesse per. Il profilo del centrale inglese continua a essere monitorato con attenzione a Torino, in attesa di eventuali mosse da parte del Milan che, da parte sua, sta guardando in casa Juventus per Dusan Vlahovic e Andrea Cambiaso.

