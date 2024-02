La prima stagione di Timothy Weah con la Juventus non è stata fino ad ora sicuramente esaltante, anzi. L'esterno statunitense ha faticato a trovare spazio e quando ha giocato, non ha convinto. Per il futuro e per un eventuale cessione già in estate, non va trascurato però l'elemento della nazionalità del giocatore, pensando agli interessi della Juventus e del mondo Exor negli Stati Uniti, e pensando al merchandising in un paese che nel 2025 ospiterà il Mondiale per club (al quale la Juve potrebbe ancora partecipare) e nel 2026 i Mondiali per nazionali. Un fattore che può condizionare il suo futuro e la permanenza a Torino. Lo riporta calciomercato.com.