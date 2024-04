Le insidie dall'estero

Va tutto nella direzione della discontinuità, per la panchina bianconera. Latienecome primo candidato per sostituire. Tuttavia, prima di pensare alla gestione tecnica, il club deve concentrarsi sulla qualificazione alla prossima Champions League e sulla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta il 15 maggio a Roma, dove c'è l'opportunità di conquistare un trofeo.Una volta superate queste tappe, l'attenzione si sposterà interamente sul mercato, con il banco degli allenatori al centro delle discussioni.ha già preso la sua decisione:, MassimilianoPer la partenza di, si dovrà individuare una strategia di uscita, che potrebbe avvenire tramite esonero o risoluzione consensuale, considerando improbabile che il tecnico livornese dia le dimissioni volontariamente.Come raccontato da Calciomercato.com, anche per Thiago Motta, che sta guidando il Bologna verso una ormai certa qualificazione europea, la Juventus rimane al centro delle attenzioni.Battendo anche alcuni grandi club esteri, che fino all'ultimo non si rassegnavano e hanno provato a inserirsi tra la Juventus e il tecnico italo-brasiliano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, diversi club stranieri, in particolare il, il(che ha già preso Slot) e il(nel caso in cui Conceiçao fosse rimasto), hanno manifestato interesse per Motta. Nonostante ciò, laha sempre avuto più possibilità di tutti nel convincere Motta a prendere le redini della squadra bianconera.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.