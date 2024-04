Thiago Motta-Juventus: c'è l'accordo. Cosa sappiamo

Ladeve concentrarsi sulla difesa del terzo posto in classifica, ma a giugno è prevista una vera e propria rivoluzione.A cominciare dalla guida tecnica: salvo sorprese, Allegri concluderà la sua esperienza sulla panchina bianconera al termine della stagione.Come racconta Calciomercato.com, il direttore sportivopunta a inaugurare un nuovo ciclo con un allenatore che si distingua per idee tattiche innovative e la valorizzazione dei giovani,Le trattative trae l'entourage disono in corso da diverse settimane e hanno raggiunto un punto di svolta: le parti hanno già raggiunto un accordo di massima.L'attuale allenatore del Bologna, che ha ottenuto risultati sorprendenti, è molto ambito anche da Milan e club stranieri, ma è già legato alla Juventus verbalmente.Prima e dopo:è carica d'attesa e la vivremo in diretta sul canale Youtube de IlBianconero.com.Si parte con il pre partita alle 18.30, post alle 22.50: vivila con lo studio di, conin collegamento.