Thiago Motta: il retroscena con il Milan

Thiago Motta firmerà la prossima settimana il contratto triennale con la Juventus. L’accordo era stato trovato ad aprile, ora i passaggi formali prima dell’ufficialità. La Juve non era però l'unica squadra che aveva l'ex allenatore del Bologna come obiettivo.Come racconta calciomercato.com infatti, il Milan aveva provato a inserirsi nelle scorse settimane ma il tecnico Italo-brasiliano non ha voluto venire meno alla parola data al club bianconero. Alla fine, i rossoneri hanno scelto Fonseca per sostituire Stefano Pioli. Thiago Motta invece è pronto a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Tra pochi giorni la firma del contratto.