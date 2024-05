Chi allenerà la Juventus la prossima stagione? Il futuro è già segnato con i contatti con Thiago Motta che vanno solo messi nero su bianco, scrive calciomercato.com. Un allenatore con idee di calcio ben precise, che difficilmente si adatta e accontenta e che ha bisogno, per rendere, di profili tecnico-tattici ben canonizzati. Ma chi potrebbe far fatica nell'attuale rosa con Thiago Motta? Un punto di domanda riguarda Locatelli. Nel ruolo di centrocampista davanti alla difesa, si legge, è quanto di più lontano da ciò che Motta chiede ai suoi incontristi/registi. Ha ancora a bilancio un costo enorme e non ha grande mercato, ma in un ruolo diverso, alla Fabbian, può tornare a dire la sua come già accaduto a Sassuolo. Sarà un esperimento.