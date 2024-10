Jovic obiettivo della Juventus? La situazione

Lacerca un attaccante per gennaio e secondo calciomercato.com, una possibilità èche però non sta trovando spazio."Il terzo attaccante centrale del Milan vede poco il campo con la concorrenza diGià in procinto di trasferirsi in estate, a gennaio potrebbe salutare la compagnia. Ha richieste all’estero, da campionati esotici, ma potrebbero inserirsi anche squadre italiane alla ricerca di punte, Juventus in primis", si legge.