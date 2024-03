Sulle tracce di, oltre all'Inter, con Handanovic che era a vedere Monza-Roma, si è messa la Juventus. Il portiere è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Monza, che lo ha preso dall'Inter nel mercato estivo del 2020 in prestito biennale per poi riscattarlo a titolo definitivo per 4,15 milioni di euro. Ora il suo cartellino vale cinque volte tanto, sui 20 milioni di euro. Per abbassare l'esborso in denaro, Galliani è disponibile ad accettare una contropartita tecniche. La Juve può proporre in cambio dei calciatori più "pronti" come Kean, Iling-junior, Miretti o Nicolussi Caviglia. In alternativa, riferisce calciomercato.com, i bianconeri continuano a seguire Marco Carnesecchi (classe 2000), che ha recentemente prolungato il contratto fino a giugno 2028 con l'Atalanta.