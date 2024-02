Può capitare che i colpi di mercato messi a segno dalle squadre svelino il futuro di chi allenerà il prossimo anno. In questo senso, la Juventus, commenta su calciomercato.com Sandro Sabatini, da Vecchia Signora si è trasformata in Giovane Signorina grazie a una squadra di nativi digitali che ora accolgono Tiago Djalò (2000) e Carlos Alcaraz (2002). Allegri ha condiviso: segno che resterà? Non è ancora il momento del punto esclamativo per la prossima panchina della Juventus. ( QUI per le novità sul futuro di Massimiliano Allegri e chi potrebbe sostituirlo