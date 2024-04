Juventus, quanto costa oggi Lazar Samardzic?

Un anno, quasi, è passato dall'ultima tormentata estate vissuta da Lazar Samardzic, ma poco è cambiato. Non è cambiata la sua squadra di appartenenza, l'Udinese, né la volontà di lasciare Udine a fine anno, e soprattutto il suo talento, confermato anche in questa stagione. Tecnica e qualità, alla ricerca della continuità giusta per esprimersi al meglio, sempre. E non è un caso che almeno tre società italiane sono pronte a darsi battaglia per il gioiello dell'Udinese. Come riporta calciomercato.com, Napoli, Juventus e la new entry Fiorentina sono le squadre che hanno manifestato più interesse nei confronti di Samardzic.Il rendimento di Samardzic - si legge - in questa stagione poteva essere certamente migliore, ma resta comunque ottimo con 4 gol e 2 assist in 27 presenze. Per il classe 2002 l'Udinese chiede almeno 30 milioni di euro e sappiamo quanto sia un club con posizioni molto rigide sulle valutazioni dei big della rosa. Il Napoli vuole tornare alla carica dopo il tentativo di gennaio, la Fiorentina c'è e la partita è decisamente aperta.