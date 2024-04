La clausola rescissoria di Samardzic



Gli amici alla Juve

Attualmente,Quasi un anno fa, il talentuoso centrocampista serbo era sul punto di trasferirsi all'Inter: aveva già completato le visite mediche, ma il trasferimento è saltato all'ultimo momento a causa delle richieste del padre.A gennaio, il Napoli si è mostrato interessato, ma non è riuscito a raggiungere un accordo con l'Udinese, il club detentore del suo cartellino, poiché c'era una distanza troppo grande tra l'offerta e le richieste della squadra friulana.La Juventus non ha ancora presentato offerte concrete per Samardzic, ma rimane in attesa e monitora attentamente la situazione, sperando in nuovi sviluppi sul futuro del centrocampista. In estate potrebbe presentarsi l'opportunità perfetta per chiudere l'affare:Questa eventualità sembra sempre più probabile considerando la posizione in classifica della squadra di Cannavaro, che ha appena sostituito Cioffi sulla panchina bianconera: a cinque giornate dalla fine del campionato, l'Udinese è terz'ultima, superata dal Frosinone (con una partita in più) che ha vinto in casa contro la Salernitana.Sin dal momento in cuiLazar ha espresso il desiderio di rimanere in Italia e per lui la Juventus rappresenta il massimo. Nel corso di questi mesi, ha avuto frequenti contatti con Vlahovic e Yildiz, i suoi due amici gli hanno descritto l'ambiente juventino e l'atmosfera a Torino in modo estremamente positivo.Questi feedback hanno accresciuto ulteriormente la sua voglia di giocare per la Juve. Indipendentemente dall'esito della stagione, è improbabile che Samardzic rimanga a Udine anche il prossimo anno; il centrocampista serbo sembra destinato a lasciare il club, e la Juventus è pronta a cogliere l'opportunità se dovesse andarsene a parametro zero.