CM - Sabatini: 'Vlahovic ha fatto bene ad andare negli spogliatoi prima, neanche uno sguardo di Thiago Motta'

Getty Images

Vlahovic in panchina 90 minuti: il commento di Sabatini

Dopotra i temi che fanno più discutere ci sono i novanta minuti in panchina per Dusansempre meno centrale nella squadra diSandro Sabatini su calciomercato.com ha commentato la situazione del serbo: "Non si è visto per nulla Vlahovic, che ha fatto bene ad andare negli spogliatoi prima del 90mo, salvo farsi rivedere per abbracciare Kolo Muani. Forse il serbo ha guadagnato tempo per la doccia, anche se non aveva sudato nemmeno per il riscaldamento a bordo campo. Thiago Motta l’ha lasciato seduto, senza degnarlo di uno sguardo…".