CM - Sabatini su PSV-Juventus: 'Eliminazione giusta, la squadra di Thiago Motta non è migliorata'

AFP via Getty Images

Juventus eliminata, il commento di Sabatini

"Eliminazione giusta, perché nelle due sfide il Psv ha meritato. “Tutto sommato”, come si usa dire, ha meritato, ecco. È comunque curioso che il verdetto che intristisce i tifosi juventini sia arrivato da questi play-off, dopo cheaveva inaugurato la sua Champions stravincendo proprio contro gli olandesi a settembre, in uno Stadium (allora) in estasi", questo il commento di Sandro Sabatini su calciomercato.com.Ecco, proprio confrontando la Juventus di settembre che batteva 3-1 il PSV in casa e quella vista adesso, che è stata eliminata proprio dagli olandesi, Sabatini sottolinea come non ci sia stata la crescita da parte della squadra di Thiago Motta: "Da allora la Juventus non è migliorata, anzi, anche se proprio pochi giorni fa contro l’Inter aveva illuso con un ottimo secondo tempo. Ma a Eindhoven è stata tutta una sofferenza, che i bianconeri hanno prima gestito (per un tempo) e poi patito (per un altro tempo più supplementari)".

Sulla prestazione dei singoli invece: "Si vede pochissimo e al solito in chiaroscuro Koopmeiners. Fa un po’ meglio Thuram, ma stavolta senza dominare. Nico Gonzalez non brilla ma lavora di esperienza e finisce boccheggiante di stanchezza. Dall’altra parte Conceicao fa scintille che quasi mai infiammano conclusioni efficaci. Poco assistito,che fa quel che può, cioè lottare con foga e colpire anche un palo, sfortunato, da vero bomber d’area. Non pervenuto invece Yildiz, a parte qualche giochetto fine a se stesso. Proprio Yildiz che cinque mesi fa aveva acceso le luci dello Stadium nell’illusorio, per lui e per la Juve, debutto in Champions".