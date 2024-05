Sandro Sabatini su calciomercato.com commenta la gara tra Roma e Juventus, terminata 1-1: "Considerata la stanchezza per l’Europa League, la Roma ha giocato una partita bella e generosa. La Juventus ha invece sorpreso, in positivo, per il pressing alto e indicazioni di gioco molto buone. Il quarto pareggio consecutivo non fa bene all’umore di Allegri, che comunque è ad un passo dal terzo posto con qualificazione Champions. Obiettivo stagionale centrato, ma sorvolato da Giuntoli che ormai da mesi ha bloccato Thiago Motta. Applausi a De Rossi per gli abbracci di fine gara ai suoi e agli avversari. "