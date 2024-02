Sarà un estate rivoluzionaria per quanto riguarda le panchine delle big, sia in Serie A che all'estero. Rimanendo in Italia, scrive calciomercato.com, il Napoli cambierà, mentre la Roma valuterà i progressi di De Rossi. Lè legata fino al 2025 adma i risultati e la volontà del livornese saranno da ricontrollare tra qualche mese. Come per il Milan e Pioli: le voci sul parmigiano si rincorrono da tempo e il percorso in Europa Legue potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella scelta della dirigenza rossonera. Già delineate le lune di top club come Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco. Tutte e tre saluteranno gli attuali allenatori e si metteranno alla ricerca di un sostituto, contendendosi magari i tecnici più desiderati come Xabi Alonso,e Roberto De Zerbi. In bilico le situazioni di Manchester United, Chelsea e Psg con ten Hag, Pochettino e Luis Enrique che hanno tre mesi per evitare di finire nel frullatore estivo. E occhio alle sorprese che sono sempre dietro l'angolo.