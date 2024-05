Danielenel corso di un editoriale su Calciomercato.com ha svelato alcuni retroscena sul rapporto burrascoso tra Cristianoe Massimiliano. Le sue parole:"Giuntoli e Allegri si sono sopportati e non supportati nel corso della stagione. Il rapporto tra i due era già molto freddo all’inizio e poi si è fatto sempre più teso dopo il mercato di gennaio quando il tecnico aveva avanzato una sola richiesta: un centrocampista esperto che potesse non far sentire le assenze di Pogba e Fagioli. Alla fine Giuntoli decise di giocarsi la giovane scommessa Alcaraz dal Southampton in totale contrapposizione con le idee del proprio allenatore. Ma a scatenare la rabbia di Max é stata l’aver atteso a lungo una comunicazione sul proprio futuro che non è ancora arrivata".