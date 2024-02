Dalla Continassa giungono segnali di un rapporto professionale trae la dirigenza della, sebbene privo di slanci entusiastici. Da un lato, i risultati sul campo stanno confermando le scelte di, portando soddisfazione al club e alla tifoseria, che ha potuto godere di prestazioni di qualità negli ultimi tempi.Tuttavia, se analizziamo le scelte di mercato, emergono giovani talenti orientati al futuro anziché a rinforzi più esperti per il presente, cosa che Allegri avrebbe forse preferito, soprattutto a centrocampo. Questo contrasto potrebbe indicare una visione strategica a lungo termine da parte della dirigenza, mentre Allegri potrebbe desiderare un supporto immediato per affrontare le sfide attuali. Ecco, il rapporto professionale tra allenatore e club sembra garantire una collaborazione costruttiva per raggiungere gli obiettivi comuni.