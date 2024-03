Juventus su Mateo Retegui: le ultime notizie

Il primo anno in Serie A avrebbe potuto andare ancora meglio se non fosse stato per un infortunio che lo ha costretto a fermarsi più volte. Tuttavia, ha dimostrato tutta la sua solidità nel ruolo di centravanti puro, tanto da essere considerato uno dei pochi scelti anche da Luciano Spalletti. Ne scrive Calciomercato.com.Se non fosse stato per l'infortunio, avrebbe probabilmente accumulato più presenze anche sotto la gestione di Spalletti. Non è troppo tardi, comunque, per puntare all'Europeo:La sua media realizzativa è ancora alta, e anche con il Genoa ha dimostrato di mantenere un'ottima vena realizzativa, segnando 8 gol (tutti in azione) in 24 presenze tra campionato e Coppa Italia. Questo è sufficiente per mantenerlo in lista di molte squadre che lo seguivano già in Argentina, con lapronta ad aprire un nuovo canale di trattativa.Forse non tutti sanno che il giro d'Italia di suo padre Carlos è iniziato proprio dalla Continassa.Sebbene fosse ancora troppo presto per approfondire le trattative, è stato un arrivederci e non un addio. Un anno di ambientamento al Genoa ha sicuramente giovato, e le sue prestazioni in Nazionale garantiscono che sia pronto anche per livelli internazionali più elevati.e, che vedrà il ritorno in Champions League e la partecipazione al Mondiale per Club. In questo contesto, torna d'attualità la figura di, anche se il Genoa sembra essere deciso a non scendere al di sotto dei 20 milioni per il suo trasferimento.