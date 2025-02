CM - Renato Veiga ha stregato la Juventus: la strategia del club bianconero e la posizione del Chelsea

AFP or licensors

Un inserimento perfetto, rapido e soprattutto convincente. Si potrebbe riassumere così l'impatto dicon la maglia della. Il difensore portoghese, arrivato a gennaio con la formula del prestito, ha da subito destato una buona impressione in bianconero, riuscendo nell'impresa - tutt'altro che semplice - di non far rimpiangere l'infortunato Pierre Kalulu.Arrivato alla Continassa di fatto in punta di piedi, il classe 2003, che quest'anno non aveva praticamente trovato spazio in Premier League con i Blues, ha convinto sin dalle sue prime uscite. Schierato con una maglia da titolare nelle ultime quattro partite tra Serie A e Champions League, l'ex Basilea è stato promosso a pieni voti.

La strategia della Juventus

Quando scade il prestito di Renato Veiga?

La posizione del Chelsea

Un approccio, sia in termini di tattici che di leadership all'interno della difesa bianconera, che ha letteralmente stregato Thiago Motta e i vertici del club zebrato, ora convinti della possibilità di provare a trattenere il calciatore all'ombra della Mole anche oltre la naturale scadenza del prestito, prevista per il 30 giugno.La Juventus ha ingaggiato Renato Veiga con la formula del prestito secco oneroso fissato a 5 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il Chelsea aveva chiesto oltre 30 milioni di euro come cifra da inserire in un eventuale diritto di riscatto su un calciatore che è comunque stimato da Enzo Maresca. Cristiano Giuntoli, però, alla luce del grande rendimento inscenato dal calciatore all'ombra della Mole starebbe già pianificando la strategia per giugno: ovvero rinnovare per un'ulteriore stagione il prestito del classe 2003 inserendo però l'opzione per un acquisto a titolo definitivo.Il prestito di Renato Veiga, ingaggiato dalla Juventus nel mercato di gennaio con la formula del prestito secco oneroso, scadrà il 30 giugno 2025. Il calciatore portoghese, in attesa poi di definire il proprio futuro, dopo quella data farà rientro al Chelsea, club con il quale disputerà il Mondiale per Club.