Raspadori-Juventus, pista da non escludere: la situazione

I numeri in stagione

Presenze: 35

Gol: 4

assist: 3

minuti giocati: 1.585

Raspadori sostituto di Chiesa?

Giacomoe lasi affronteranno domani sera allo Stadio Maradona per il match tra il Napoli e i bianconeri. L'attaccante italiano in passato, prima di approdare al Napoli, era stato accostato alla Juventus e il suo nome torna nei radar della dirigenza bianconera.Raspadori, nonostante un contratto ancora lungo (2028), non ha certezze sul futuro. E' uno dei protagonisti dal prossimo mercato estivo, la sua permanenza al Napoli è tutt’altro che scontata. Così come la Juve non è una pista da escludere perchéstima molto Raspadori. E fu proprio l’attuale direttore sportivo bianconero a portarlo al Napoli due anni fa soffiandolo alla concorrenza proprio della Vecchia Signora, riferisce calciomercato.com. La stagione dell'ex Sassuolo fin qui non è stata positiva, pochi gol e pochi assist. Anche per questo gli agenti del giocatore stanno riflettendo sul futuro. C'è l'opzione concreta di un'esperienza all'estero, oltre all'interessamento della Juve.Ovviamente, prima di portare avanti l'operazione, la Juventus deve capire cosa succederà con Federico Chiesa. Discorso che vale per Raspadori ma in generale per tutti i giocatori offensivi che interessano alla Continassa. Chiesa ha un contratto fino al 2025 e senza accordo per il rinnovo, aumenterebbero le chance di vederlo lontano da Torino in estate.