ABBRACCIO SIMBOLICO



PRIORITA' ALLA JUVE

L'ingresso ormai certo dellaal prossimo Mondiale per club fa respirare una boccata di ossigeno pura in tutto l'ambiente, con i bianconeri che ora potranno contare su un introito di oltre 50 milioni di euro. Denaro che potrà essere riutilizzato sul mercato, con il tentativo di allestire la rosa nel miglior modo possibile in vista di quella che sarà la prossima stagione. E' a questo che sta lavorando Cristiano Giuntoli, che nel frattempo, continua a tessere la tela anche perIntendiamoci, al momento non sono emerse novità rilevanti, madurante la sfida contro l'Atalanta lascia ben sperare i tifosi juventini sulla permanenza del francese. La volontà dell'ex Psg è quella di 'vincere nuovi scudetti con la Juve', come dichiarato proprio danei giorni precedenti, che ha spento ogni dubbio su quello che è il suo desiderio. Ora però bisogna trovare una quadra, maNon che ci siano problematiche di mezzo da risolvere, ma prima ci sono da prendere in considerazione alcuni aspetti. Il primo è, con Allegri che sarebbe una garanzia per la gestione di Rabiot, anche se qui bisogna passare dalla società della Continassa. Poi, c'è da tenere in contoe gli obiettivi che potrà raggiungere il club nell'immediato futuro. Intanto,non mollano la presa e osservano con grande attenzione la situazione, ma come anticipato: