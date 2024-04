Da qualche mese, i contatti tra la madre-agentee Cristianosi sono interrotti. Siache lahanno concordato che è giunto il momento di dire addio al termine della stagione: le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza a luglio sono state messe in pausa.Nella sua lettera agli azionisti di Exor, John Elkann ha utilizzato l'espressione "anno zero" per riferirsi alla stagione attuale della Juventus. La proprietà bianconera ha evidenziato la necessità di una struttura di costi sostenibile, il che solleva interrogativi su quei giocatori con salari elevati. Uno dei casi più significativi è quello del centrocampista francese Adrien Rabiot, che percepisce un salario netto di 7 milioni di euro all'anno, con ulteriori 2 milioni di bonus.