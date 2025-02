CM - Per Osimhen la Juventus rimane un'opzione: quando si deciderà il futuro

Getty Images

Osimhen alla Juventus: la situazione

Nonostante il grande inizio di Kolo Muani con la Juventus, c'è incertezza su chi saranno gli attaccanti bianconeri nella prossima stagione considerando la situazione di Vlahovic e del francese, quest'ultimo in prestito secco. E in lista, il nome più importante che rimane in orbita Juve è quello di Victor Osimhen.Come scrive calciomercato.com, "Il Galatasaray resta in corsa, fa parte delle sue preferenze ma i 75 milioni della clausola rescissoria sono fuori portata per il club turco. Victor é da mesi in orbita Manchester United edato il rapporto è la stima reciproca con Cristiano Giuntoli. Sullo sfondo Arsenal e Chelsea, protagoniste annunciate del prossimo mercato estivo e alla ricerca di un grande numero 9".