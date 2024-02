Stando ai colleghi di Calciomercato.com, lasta cercando un centravanti di spessore internazionale per rafforzare il doppio gruppo Primavera-Next Gen. La pista per Winsleysi è raffreddata ma è tutt'altro che saltata, con gli scout bianconeri che da poco si stanno concentrando anche su Paris, in scadenza di contratto nel 2025 con il. Per il futuro del ragazzo, il mercato diventerà un'opzione concreta in caso di mancato accordo su un rinnovo importante. Con la Vecchia Signora che si è già messa in contatto con la sua famiglia, la più classica delle richieste di informazioni per posizionarsi e lanciare la sfida non solo ai gialloneri ma anche ad Ajax e Barcellona.