CM - Offerta monstre dell'Al-Hilal per Osimhen: c'è l'apertura del giocatore. La posizione della Juventus

Getty Images

, protagonista di una stagione strepitosa con la maglia del Galatasaray, impreziosita da 25 goal e 5 assist in 29 partite disputate, ha inevitabilmente riacceso i riflettori di mercato sull'attaccante nigeriano, il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli, ma con il futuro ancora tutto da definire.L'unica certezza, ad oggi, è che il classe 1998 non rientra nei piani del club campione d'Italia e, per questo motivo, il suo rientro a Napoli sarà solamente una tappa formale prima del suo trasferimento a titolo definitivo.Il Galatasaray, che con il calciatore ha costruito un bellissimo rapporto nel corso di questa stagione, sogna infatti di trattenere l'ex attaccante del Lille, ma la concorrenza rischia di presentarsi davvero agguerrita. E le sirene provenienti dall'Arabia possono fare saltare il banco.

Offerta monstre dell'Al-Hilal

La posizione della Juve e la richiesta di ADL

Come riferito da Calciomercato.com, si registra il clamoroso blitz dell'Al-Hilal che sarebbe disposto a mettere sul piatto una offerta folle da 30 milioni di euro a stagione al calciatore per i prossimi tre anni. Se la volontà di Osimhen, fino a prova contraria, era quella di continuare a misurarsi con il calco europeo, per la prima volta l'attaccante nativo di Lagos starebbe vacillando di fronte a questa proposta letteralmente fuori mercato. Osimhen, dal canto suo, si è preso qualche giorno per riflettere prima di sciogliere definitivamente i nodi relativi al proprio futuro.Tra i club fortemente interessati all'attaccante di proprietà del Napoli c'è ovviamente anche la Juventus che, destinata a salutare Dusan Vlahovic, è chiamata a rimpiazzare il serbo con un grande investimento per quanto riguarda l'attacco. Come riferisce Calciomercato.com, l’accordo economico tra il club torinese e l'attaccante nigeriano sarebbe ancora da trovare ma ci sono le basi per arrivare ad un'intesa. La vera partita, infatti, si giocherà con il Napoli: De Laurentiis è disposto a dare il via libera per una cifra di poco inferiore alla clausola di 75 milioni di euro e l'Al-Hilal, dal canto suo, non vorrebbe spenderne più di 40 per il cartellino di un giocatore che tra un anno si libererebbe a parametro zero. Nel mezzo si inserisce, dunque, la Juve, chiamata ora a fare la sua mossa.