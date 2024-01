SCAMBIO KEAN-BONAVENTURA: COSA SUCCEDE ORA

Nienteper Moise. L'attaccante classe 2000 si era già visto anche al Wanda Metropolitano e aveva già svolto le visite mediche con i colchoneros, affare però saltato a causa delle condizioni di salute di Moise ( QUI la spiegazione). Le pretendenti per l'attaccante della Juventus non mancano, tra queste c'è anche laa cui Kean era già stato accostato in passato. Quindi la Juventus ora potrebbe provare ad intavolare una trattativa differente.La Juventus infatti corteggia Giacomo, centrocampista della Fiorentina ritenuto il rinforzo ideale per il centrocampo di Massimiliano Allegri, colpo last minute. Per questo, come scrive Calciomercato.com si ipotizza uno scambio tra Moise Kean e Giacomo Bonaventura con i viola. Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.