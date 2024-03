In questa stagione agli ordini di Massimiliano Allegri chi sta trovando meno spazio è Fabio, in mezzo al campo. Stando a quanto riferisce oggi Calciomercato.com nonostante Massimiliano Allegri abbia sempre dichiarato pubblicamente che il classe 2003 non avesse bisogno di un prestito ma fosse già pronto per giocare in pianta stabile nel club bianconero. Ora però sono in corso riflessioni sul suo futuro e qualora arrivasse un'offerta consona ci si potrebbe sedere al tavolo per avviare le trattative per un'eventuale cessione.