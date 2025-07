CM - Miretti piace al Bologna: la posizione della Juve

Getty Images

La Juventus deve fare i conti con diversi giocatori di rientro dai rispettivi prestiti.hanno già preso parte al Mondiale per Club, e il loro futuro potrebbe essere proprio in bianconero, anche se saranno le prossime settimane - quelle del raduno e del ritiro in Germania - a dare ulteriori risposte. C'è chi, invece, è già sicuro di non rientrare nei piani:stanno cercando una nuova soluzione.Dal Genoa è rientrato, che però non è partito per gli USA per un brutto infortunio alla spalla che l'ha costretto a operarsi. Il centrocampista classe 2003 ha giocato una buona stagione con i rossoblù, per questo la Juventus non ha ancora deciso sul suo futuro, dato che non si è mai allenato con Tudor

Nel frattempo, però, Miretti è finito nel mirino del, come riportato da Calciomercato.com. Il centrocampista bianconero piace alla squadra di Italiano, che lo ha inserito in lista insieme ad altri giocatori come Asllani e Pessina, perciò nelle prossime settimane non è escluso che l'interesse venga manifestato più concretamente.