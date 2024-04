Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, a fine stagione lapotrebbe decidere di cedere Arek, attualmente ai box per infortunio e protagonista di un'annata di alti e bassi. L'attaccante polacco ha un contratto fino al 2026 da 3,5 milioni di euro netti, e tra cartellino epesa sulle casse bianconere per 8,57 milioni a stagione. Per evitare una, quindi, deve essere ceduto in estate per almeno 4,2 milioni di euro. Il club, guardando l'altro lato della medaglia, è consapevole che trovare sul mercato un profilo del suo valore e della sua esperienza non è facile (al netto dell'ipotesi Morata), ma se dovesse arrivare una proposta la prenderebbe in considerazione.