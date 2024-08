Ilcontinua a monitorare Adrienper il centrocampo, soprattutto nell'ottica di una cessione di. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, i rossoneri starebbero valutando il suo ingaggio come parametro zero. Il francese infatti è rimasto senza contratto, dato che non aveva rinnovato il suo contratto con il suo ultimo club, la. Il centrocampista francese ha una richiesta economica importante, 7.5 milioni e mezzo percepiti nell'ultimo anno con il club bianconero. I rossoneri gli offrirebbero un ruolo da protagonista, cosa che probabilmente non troverebbe altrove.