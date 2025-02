CM - Milan, può arrivare Paratici: le ultime

AFP/Getty Images

Teamwork e leadership: la visione di Ibrahimovic



Paratici-Milan: cosa sappiamo

Geoffrey, direttore tecnico del Milan, e Jovan, Sport Development Director del club rossonero, sono tra i 30 ammessi al corso di formazione per Direttori Sportivi organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. Entrambi hanno completato il proprio percorso formativo all’estero—Moncada in Francia e Kirovski negli Stati Uniti—e ora necessitano di un titolo riconosciuto anche dalla FIGC. Tuttavia, questi sviluppi non devono trarre in inganno: tra via Aldo Rossi e Londra si stanno facendo valutazioni approfondite sulla possibilità di inserire in dirigenza un nuovo direttore sportivo, con un bagaglio di competenze ed esperienze differente rispetto a chi è già in organigramma. Ne scrive Calciomercato.com"Come in campo, anche qui il gioco di squadra è la cosa più importante di tutte. È quello che ho detto a Gerry Cardinale quando ho accettato di lavorare con lui. Gli ho detto chiaramente: 'Non è più un one-man show. Non vengo qui per salvare nessuno. Se pensi che sia così, lasciamo perdere subito. Io non sono qui per salvare la situazione. Sono qui per imparare dagli altri e aiutarli a dare il meglio. Imparare. Aiutare. Teamwork'".Zlatan Ibrahimovic, in un’intervista a GQ, ha ribadito la sua filosofia manageriale, fondata sulla collaborazione e sulla crescita collettiva. Un principio che potrebbe orientare le scelte future del Milan, soprattutto in un momento in cui manca una figura esperta capace di fungere da collante tra squadra e proprietà, intervenendo con tempestività e autorevolezza. Una presenza costante a Milanello, in grado di diventare un riferimento quotidiano, è ciò che la dirigenza sta cercando di garantire per rafforzare la struttura del club.L’obiettivo del Milan è chiudere entro fine aprile l’accordo per il nuovo direttore sportivo. Il nome in cima alla lista è quello di Andrea Berta, ma l’ex dirigente dell’Atletico Madrid sembra vicino a un altro club estero. Geoffrey Moncada sarebbe favorevole a lavorare in tandem con Francois Modesto, ex dirigente del Monza con cui condivide un solido rapporto professionale.Il Milan è già al lavoro per definire la scelta più strategica, con l’obiettivo di potenziare la dirigenza e dare nuova solidità alla gestione sportiva del club.